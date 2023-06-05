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Сеть видеонаблюдения будут расширять в Семее

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Июня 2023, 16:16
Сеть видеонаблюдения будут расширять в Семее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев поделился планами по расширению сети видеонаблюдения в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения общественной и дорожной безопасности с 1 октября в городе Семее внедрена система фото- и видеофиксации «Сергек». К созданному Ситуационному центру подключено более 1,5 тыс. установленных камер видеонаблюдения. В городе Семее и в области ведется работа по расширению сети видеонаблюдения», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в областной универсальной библиотеке им. Абая.

Сегодня аким также сообщил о ходе строительства нового моста и реконструкции автогужевого моста. «В сфере транспортной инфраструктуры реализуется проект реконструкции автогужевого моста в городе Семее с завершением в 2025 году (30,4 млрд тенге). В текущем году на строительство выделено 7,2 млрд тенге», - сказал Нурлан Уранхаев.

Кроме того, глава региона ответил на вопросы касательно сроков строительства нового мусорного полигона.

«В течение 3 лет из городского бюджета будут выделены средства – это порядка 350 млн тенге и плюс из республиканского бюджета 3,5 млрд тенге. Проект делается, до конца года проект мы получим, новый полигон построим», - добавил аким.


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