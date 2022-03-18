Сеть веб-порностудий «накрыли» в трех мегаполисах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сеть вебкам-порностудий обнаружили полицейские в трех мегаполисах Казахстана. Там работали свыше 50 моделей, среди которых две несовершеннолетние, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

Полицейскими Шымкен­та ликвидирована ор­ганизованная преступ­ная группа, занимавш­аяся распространением порнографии через интернет в режиме ре­ального времени. Се­годня об этом сообщил заместитель началь­ника департамента по­лиции полковник Арман Бейсенбаев.

«В ходе мониторинга социа­льных сетей, в июле прошлого года, наши оперативники выявили порностудию, которая транслировала в ре­жиме онлайн. Мы заинт­ересовались этой информацией и в течение полугода проводили все необходимые розы­скные мероприятия. В результате вышли на жителей городов Алм­аты, Нур-Султан и Шы­мкент, среди которых 5 граждан Кыргызста­на и 6 Казахстана», — рассказал Арман Бейсенбаев.

Задержали организаторов порносъемок на съемных квартирах в трех мегаполисах. Всего на сегодняшний день судом взяты под стражу 11 человек. У них изъяты деньги в сумме около 44 тысяч долларов США, две автомашины «Тойота Камри – 70» и один «Лексус GX 460».

«Уже проводят досудебное расследование пока по двум статьям УК РК «Организация и руководство организованной преступной группой» и «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера». Организовал и руководил этой преступной группой гражданин Кыргызстана, у него и его сограждан при обыске мы изъяли также и наркотики», — пояснили в полиции.

Каждый член ОПГ выполнял свою роль. Установлено, что действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съемных квартирах. Работали там свыше 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние.

Выяснилось, что многие из «актрис» употребляли наркотики. Аудиторию этой веб-порностудии составляли в основном иностранцы, которые платили за услуги валютой.

В полиции пояснили, что это первый случай выявления порностудии в Казахстане. Не исключается вероятность того, что эта организованная преступная группа имеет транснациональный характер, уточнили в полиции.

Сейчас досудебное расследование продолжается.