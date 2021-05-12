Сеть реабилитационных центров расширили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на базе Дворца Независимости функционирует новый творческий досуговый центр, который могут посещать как взрослые, так и дети. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Так, в новом досуговом центре есть центр гимнастики, федерация современного и спортивного танца, академия шахмат, центр творчества «Алтын домбыра» и вокальная студия. Центр позволяет охватить порядка тысячи горожан.

Главное преимущество данного творческого центра заключается в том, что дети с особыми потребностями могут заниматься современными и спортивными танцами бесплатно.

«Благодаря новому проекту во Дворце Независимости дети могут заниматься в самых лучших условиях. Мы очень рады, что в столице появился новый центр, где дети с особыми потребностями могут заниматься танцами. Это не только положительно сказывается на здоровье, но и социализирует детей. Одним из интереснейших проектов является проект «танцы на колясках». Это инклюзивный проект, который дает ребятам возможность открыть мир, где они смогут реализовать себя через танец и творчество. Дети не чувствуют разделения, танцуют под одну музыку, на одной великолепной площадке. Детей в группы набираем с 4 лет»,- рассказала президент федерации современного и спортивного танца Алия Тусипбекова.

Как отметили в Федерации современного и спортивного танца, работы будут проводиться на долгосрочную перспективу, так как федерация уже начала подготавливать детей с особыми потребностями к международным чемпионатам, к кубку РК по танцам на колясках и т.д. Также федерация планирует внедрить проект фитнес-формата, где мамы детей с особыми потребностями будут заниматься и танцевать вместе с детьми.

Кроме того, в центре созданы все условия для девочек, которые заинтересованы в художественной гимнастике.

«У нас спортивной гимнастикой занимаются более 400 спортсменок. Работаем как индивидуально, так и в группах. 54 наших спортсменки входят в сборную РК. В нашу школу можно попасть только по отбору. Отбор проводим ежегодно в августе. У нас девочки начинают заниматься с 6 лет. Сейчас у нас шикарные условия, зал помещает 9 ковровых площадок, а это значит, что результаты будут еще лучше. Наши дети защищают честь нашей страны и поднимают наш флаг на международной арене»,- отметила старший тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы №1 Меруерт Балгымбаева.

Взрослые же могут посещать центр творчества «Алтын домбыра», академию шахмат и федерацию танцев.

Акиматом столицы по поручению Главы государства ведётся системная работа по расширению сетей реабилитационных клиник. Так, в столице совместно с Паралимпийским тренировочным центром будет построен спортивный комплекс для людей с особенными потребностями, а в первой половине текущего года откроется специализированный детский сад для детей с нарушением зрения.

В Нур-Султане в прошлом году был открыт ряд реабилитационных центров, более чем в 2 раза увеличено количество инватакси, также в школах были открыты дополнительные кабинеты коррекции для детей с особыми потребностями и т.д.