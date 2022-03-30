Сеть международных автомобильных коридоров через Казахстан расширится

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день через территорию Казахстана проходит 8 международных транзитных автомобильных коридоров. Работы по их обновлению планируется завершить в 2030 году. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает МИА «Казинформ».

В частности, 2747- километровый коридор «Западная Европа-Западный Китай» обеспечит транзитный поток из Китая в Европу, а также в страны Центральной Азии. Полная его реконструкция проводилась в 2009-2017 годах. В связи с увеличением транспортного потока в 2023-2030 годах планируется поэтапный перевод 1 363-километрового участка от Кызылорды до российской границы в I техническую категорию.

По второму коридору – «Алматы – Караганда - Нур-Султан – Петропавловск – граница РФ на Курган» (протяженность 1868 км) проходит транзит из стран Центральной Азии и Китая в Казахстан, РФ и далее в Европу. В 2023 году будет завершена реконструкция участка «Алматы - Караганда» с переводом на I техническую категорию.

Третий коридор «Нур-Султан – Костанай – гр. РФ на Челябинск», протяженностью 860 км обеспечивает транзитный поток из стран Центральной Азии через Казахстан, Россию и далее на Европу. В связи с увеличением интенсивности движения (более 7 тыс. авт/сутки) до 2023 года участок планируется перевести на I техническую категорию.

Коридор «граница КНР – Майкапшагай – Калбатау – Семей – Павлодар - граница РФ на Омск» - является одним из основных маршрутов восточного региона. Транзит по нему направляется из Китая через территорию Казахстана, РФ и далее в Европу. Сейчас ведется реконструкция участка «граница КНР – Майкапшагай – Калбатау». Работы будут завершены в 2023 году.

«Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ на Барнаул», протяженностью 1210 км, также является востребованным маршрутом, обеспечивающим транзит из Центральной Азии и КНР через Казахстан в восточные регионы РФ и на Дальний Восток. В настоящий момент ведется реконструкция автодороги «Талдыкорган – Усть-Каменогорск». Работы планируется завершить в 2023 году.

По 893-километровому коридору «Актобе-Кандыагаш-Макат-Атырау-гр. РФ на Астрахань» проходит транзит Узбекистана и Туркменистана через Казахстан и РФ в Европу. Реконструкцию участков «Актобе-Кандыагаш» и «Атырау-Астрахань» планируется завершить в 2023 году. В текущем году завершится реконструкция участка «Кандыагаш – Макат – Атырау».

Седьмой транспортный коридор «Актобе-Уральск-Самара» (протяженность 523 км) является ответвлением коридора ЗЕ-ЗК через Уральск на Самару и далее через г. Брест на Европу. В связи с увеличением интенсивности движения до 2030 года планируется реконструкция под 1 категорию с 4-х полосным движением.

Транспортный коридор ТРАСЕКА (протяженность 4 016 км) на сегодняшний день очень востребован из-за сложившейся геополитической ситуации. Он проходит через основную часть коридора «Западная Европа-Западный Китай» и выходит через Актобе и Доссор к морским портам Казахстана.

Коридор обеспечивает транзит через морпорты Актау и Курык грузов из Китая и стран Центральной Азии на Кавказ и далее в Европу. Сейчас ведется реконструкция участка «Актобе – Кандыагаш – Макат».

Также запланировано строительство участка «Бейнеу – Шалкар – Иргиз». Он позволит сократить расстояние коридора на 580 км.