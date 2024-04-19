Сеть магазинов одежды передала пострадавшим акмолинцам около пяти тонн вещей

Вещи будут передаваться лично в руки пострадавшим от паводка. Об этомтсообщил директор акмолинского областного филиала ОО «Общество Красного Полумесяца РК» Асхат Уаисов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, пострадавшим от паводка акмолинцам будет развезено около пяти тонн гуманитарной помощи в виде вещей.

— На сегодня прибыла гуманитарная помощь от наших спонсоров — сети магазинов одежды. Вся новая одежда будет предоставлена пострадавшим от паводков в Акмолинской области. Данная помощь будет лично развозиться пострадавшим в населенные пункты. Вещи будут передаваться лично в руки, — поделился директор акмолинского областного филиала ОО «Общество Красного Полумесяца РК» Асхат Уаисов.

Пока все вещи находятся на складе ДЧС Акмолинской области, где их перебирают и сортируют волонтеры. Далее одежда будет развезена по селам региона для особо нуждающихся пострадавших от паводка граждан.