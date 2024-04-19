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    06:19, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Сеть магазинов одежды передала пострадавшим акмолинцам около пяти тонн вещей

    волонтеры
    Фото: кадр из видео

    Вещи будут передаваться лично в руки пострадавшим от паводка. Об этомтсообщил директор акмолинского областного филиала ОО «Общество Красного Полумесяца РК» Асхат Уаисов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, пострадавшим от паводка акмолинцам будет развезено около пяти тонн гуманитарной помощи в виде вещей.

    — На сегодня прибыла гуманитарная помощь от наших спонсоров — сети магазинов одежды. Вся новая одежда будет предоставлена пострадавшим от паводков в Акмолинской области. Данная помощь будет лично развозиться пострадавшим в населенные пункты. Вещи будут передаваться лично в руки, — поделился директор акмолинского областного филиала ОО «Общество Красного Полумесяца РК» Асхат Уаисов.

    Пока все вещи находятся на складе ДЧС Акмолинской области, где их перебирают и сортируют волонтеры. Далее одежда будет развезена по селам региона для особо нуждающихся пострадавших от паводка граждан.

    Теги:
    Одежда Гуманитарная помощь Волонтеры Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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