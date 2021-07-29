Сеть «Linkedin» разблокировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разблокировали интернет-ресурс «Linkedin», сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан проведены переговоры с официальными представителями компании «Linkedin» по возникшей ситуации с ограничением доступа к интернет-ресурсу linkedin.com в Казахстане.

Администрацией «Linkedin» рассмотрено ранее направленное МИОР уведомление о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в материалах, размещенных на площадке «Linkedin».

Представители «Linkedin» требования казахстанской стороны признали обоснованными и удалили противоправный контент с интернет-ресурса.

В связи с этим, МИОР приняты меры по восстановлению доступа к интернет-ресурсу linkedin.com для казахстанских пользователей.

С представителями компании «Linkedin» достигнуты договоренности о выстраивании дальнейшего конструктивного диалога и налаживании взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее Министерство информации и общественного развития РК ограничили доступ к данной сети на территории Казахстана и объяснили причины.