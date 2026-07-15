Сеть Keruen Inn расширилась до семи отелей в Казахстане

Новый придорожный комплекс начал принимать гостей в Караганде, объединив в одной локации гостиницу, питание, парковку, зарядные станции и цифровые сервисы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дальняя дорога сегодня все реже сводится к короткой остановке на заправке. Путешественникам важно не только пополнить запас топлива, но и спокойно поесть, отдохнуть и набраться сил перед следующим отрезком пути. В Qazaq Oil отмечают, что вместе с этим меняется и сам формат придорожной инфраструктуры.

Потребность в таких комплексах, где можно получить сразу все необходимые услуги, возникает в самых разных ситуациях, например, во время отпуска, рабочих поездок или по дороге к родным, которые со временем все чаще оказываются в разных уголках страны.

Одним из проектов, развиваемых в этом направлении, стала сеть придорожных отелей Keruen Inn. После открытия нового комплекса в Караганде она насчитывает уже семь объектов. Гостиницы также работают в Мерке, Аральске, Семее, Актау, Атырау и Каркаралинске.

Концепция сети предусматривает, что необходимые путешественнику услуги собраны в одной локации. В комплексах работают Q-Café и Dala Market, предусмотрены охраняемые парковки и станции зарядки электромобилей Qazaq Energy Charge.

Фото: Qazaq Oil

Все сервисы объединены цифровой платформой Vlife. Через нее гости могут оплачивать услуги, накапливать бонусы и использовать их у партнеров программы.

Новый Keruen Inn в Караганде занимает более тысячи квадратных метров и включает 31 номер. Комфортные условия позволят сделать остановку приятной частью путешествия, а при плотном графике — просто спокойно переночевать, восстановить силы и продолжить дорогу. Для встреч и мероприятий в отеле также оборудован современный конференц-зал.

Фото: Qazaq Oil

— Сегодня Keruen Inn — это уже семь отелей, и для нас это важный этап развития проекта. Мы создаем сеть современных придорожных комплексов, чтобы путешествовать по Казахстану было комфортно независимо от маршрута, — отметил директор по развитию Qazaq Oil Оралхан Омаров.

Фото: Qazaq Oil

Развитие сети входит в долгосрочную стратегию Qazaq Oil по формированию современной дорожной экосистемы. Компания последовательно объединяет топливный сервис, гостиничную инфраструктуру, питание, цифровые решения и дополнительные услуги, необходимые во время поездок по стране.