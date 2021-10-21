Сеть инклюзивных детских центров расширяют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области инклюзивное дошкольное образование становится доступнее. В городах и селах расширяется сеть центров для детей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Осакаровке инклюзивный центр действует в детском саду «Нурай». Дошкольное учреждение пополнилось оборудованием для развития малышей.

«Инклюзивная система позволяет особенным детям быстрее адаптироваться в обществе и получить социальный опыт. Наш центр посещают шесть детей с особыми образовательными потребностями. В основном у них проблемы с психоречевым развитием. К каждому мы находим индивидуальный подход», – говорит Алида Байдалиева, логопед яслей-сада «Нурай».

По словам специалиста, она имеет авторские программы. Старается больше уделять внимание развитию тонкой моторики. В этом помогают пальчиковая гимнастика, игры с песком, упражнения су-джок с колючими шариками.

Детский сад – реабилитационный центр от ОО «Нығмет» открылся в Сатпаеве. В него приняли 42 ребенка с особыми потребностями. Занятия проводят логопеды и педагоги. Имеется все необходимое для реабилитации и развития детей. Оборудованы кабинеты ЛФК и массажа, игровые комнаты.

Центр работает по госзаказу, поэтому услуги бесплатные. Дети в нем находятся полный день. Для них организовано полноценное питание, а для дневного отдыха имеются спальни.