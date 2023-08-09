Сеть электрозаправочных станций появится во всех крупных городах РК к 2029 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили о мерах по развитию инфраструктуры для электромобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



АО «Жасыл Даму» к настоящему моменту реализован проект по развитию инфраструктуры электрозаправочных станций в крупных городах страны и по трассе «Алматы – Астана».

Таким образом, сейчас в Астане насчитывается 51 ЭЗС, в Алматы – 52, в городах Павлодар и Актау, а также на автодороге Астана – Щучинск – по одной станции подзарядки.

Помимо этого, в стране есть ряд электрозаправочных станций, установленных частными лицами и субъектами бизнеса.

Есть в Казахстане и сверхбыстрые зарядные станции. Так, например, на территории столичного комплекса «Талан Тауэр» имеется 6 Tesla Supercharger.

Правительство РК поддерживает меры по улучшению условий для использования электротранспорта. Для дальнейшего поступательного развития сети ЭЗС Кабмин в июле т.г. утвердил Дорожную карту по созданию необходимой инфраструктуры для электромобилей во всех крупных городах республики к 2029 году.

Дорожная карта предусматривает нормативные и технические требования в части проектирования и обустройства необходимой инфраструктуры, производства отечественного оборудования для зарядки электромобилей, а также определения потребности в зарядных станциях для электромобилей и мест их установки.

Также предусмотрено внедрение различных стимулирующих мер и механизмов по развитию использования электромобилей и соответствующей инфраструктуры.

На сегодняшний день в Казахстане налажен выпуск легковых электромобилей JAC iEV7S и Kia EV6. По данным Бюро национальной статистики АСПИР РК компанией ТОО «СарыаркаАвтоПром» с 2016 года произведено 140 электромобилей.