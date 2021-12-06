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Сеть централизованных мест отдыха на воде не развита в Казахстане – МЧС

6 Декабря 2021 17:11
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Сеть централизованных мест отдыха на воде не развита в Казахстане – МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин назвал причины сохранения высоких рисков гибели людей на воде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На местах остается неразвитой сеть централизованных мест отдыха на воде, а также сезонных спасательных постов. Сегодня практически во всех регионах появилось немало частных зон отдыха у воды, владельцев которых, местные исполнительные органы, должны обязать оборудовать специальные места отдыха у воды для недопущения несчастных случаев», - сказал Юрий Ильин на правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, ключевое решение снижения гибели людей на водоемах - это увеличение акиматами всех уровней безопасных мест отдыха и купания, плюс обучение детей плаванию в течение года (в бассейнах, аквапарках и т.д.).

Ранее министр озвучил статистику погибших на водоемах людей. В текущем году на водоемах страны погибло 405 человек (из них 134 детей), что на 5,1% меньше в сравнении с 2020 годом. Особую обеспокоенность вызывает детская смертность, причинами гибели которых - оставление их без присмотра и отсутствие организованного детского досуга. Порядка 97% погибших на водоемах приходится на необорудованные места, где отсутствуют спасательные подразделения МЧС.

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#Происшествия   #Акимат   #Безопасность   #Общество   #МЧС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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