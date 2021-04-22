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    12:23, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Сеть аптек Europharma стала лауреатом престижной бизнес-премии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Контактный центр сети аптек Europharma стал лауреатом 17-ой международной премии «CCGuru (Call Center Guru) Awards/Хрустальная гарнитура» сразу по двум номинациям.

    Это самая большая и признанная всеми участниками рынка профессиональная Награда в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами, в которой ежегодно принимают участие более 300 крупных компаний из 10 стран СНГ. В их числе банки, операторы мобильной связи, а также крупные ритейл-сети.

    Казахстанская компания получила награду «Высшая оценка жюри в номинации «Лучший контактный центр», а также приз «Высокое одобрение жюри» за лучшую практику внутреннего взаимодействия с контакт-центром.

    «Сегодня сложно представить себе клиентский сервис без колл-центра. А операторов контактного центра можно по праву назвать бойцами невидимого фронта, которые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю находятся на связи с клиентами, помогая решить проблемы или информируя о товарах и услугах. Мы впервые приняли участие в таком престижном конкурсе и рады успехам нашей команды, которая с 2014 года обрабатывает порядка 2000 заявок клиентов ежедневно. Эти награды будут мотивировать наших сотрудников к высокому уровню сервиса», - сказал глава компании Руслан Берденов.

    Отметим, что премии вручаются лучшим из лучших в индустрии контактных центров и клиентского сервиса, телемаркетинга и телепродаж, отражая общественное признание высоких достижений и результатов работы.


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