12 Июня 2022 14:28

Сеть 5G запустят в трех казахстанских городах к концу 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по запуску сети 5G поделились в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством выработана стратегия внедрения 5G в Республике Казахстан в части распределения радиочастотного спектра (РЧС) по территориальному принципу, высвобождены и подготовлены частоты в диапазоне 3,6 - 3,9 ГГц, с возможностью выделения сплошной полосы 100 МГц, а также определены сроки внедрения и реализации технологии 5G в Республике Казахстан», - сообщили в цифровом ведомстве в ответ на запрос редакции.

Согласно предоставленной информации, на сегодняшний день операторы связи провели следующую работу:

- АО «Казахтелеком» пилотную сеть 5G запустило в городе Нур-Султане на территории КФ «Международный технопаркт IT-стартатов «Astana Hub». В городе Шымкент определена локация установки базовой станции (Торговый Центр «Shymkent Plaza»), тестовые испытания технологии 5G находятся на стадии технического развертывания;

- ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» пилотную сеть 5G запустило на территории трех локаций города Алматы - это торгово-офисный центр «Kaisar Plaza» (ул. Желтоксан, 115), ул. Панфилова (от ГАТОБ им. Абая до ул. Толе би) и высокогорный спортивный комплекс «Медео»;

- тестовые испытания технологии 5G АО «Кселл» запустило в городе Алматы в районе Арбата (пересечение проспектов Нурсултана Назарбаева и Жибек Жолы);

- тестовые испытания технологии 5G ТОО «Кар-Тел» запустило в городе Алматы в районах NARXOZ University (ул. Жандосова 55) и бизнес-центра «Гранд Алатау» (ул. Тимирязева 28В).

«Запуск сетей 5G в Казахстане планируется к концу 2022 года в городах республиканского значения - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в 2023 – 2025 годах - в областных центрах», - добавили в ведомстве.