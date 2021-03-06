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    22:15, 05 Март 2021 | GMT +6

    Сестру и мать «похоронил» мошенник в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские при расследовании грабежа выявили и два факта мошенничества, к которым оказался причастен подозреваемый, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, иначе, как циничным мошенником, нельзя назвать 29-летнего жителя района Шал акына.

    В феврале его задержали по подозрению в грабеже в одном из магазинов и поместили в следственный изолятор. В ходе расследования выяснилось, что в декабре прошлого года он попросил у одного из местных жителей 50 тысяч тенге. Сказал, что деньги нужны на похороны сестры, которой на самом деле у него не было. Схема сработала. И в январе он уже «похоронил» мать. Деньги – более 60 тысяч тенге - на это взял у своего работодателя. И сразу же перестал появляться на работе.

    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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