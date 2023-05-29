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Сестер, подвергшихся насилию со стороны отца в Алматинской области взяли под защиту полиции

Редактор:  
Зифа Хабирова
29 Мая 2023, 17:45
Сестер, подвергшихся насилию со стороны отца в Алматинской области взяли под защиту полиции Кадр из видео

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Две девушки, подвергшиеся насилию со стороны отца в Алматинской области, взяты под защиту полиции, передает МИА «Казинформ».

28 мая по обращениям двух гражданок 2001 и 2003 годов рождения в ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрированы два уголовных дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».

«В ходе следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий установлен 58-летний подозреваемый - гр.Ц., 1965 г.р., который является родным отцом потерпевших.
В настоящее время с участием фигуранта уголовных правонарушений проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, совершенных особо тяжких преступлений. Назначены соответствующие экспертные исследования», - сообщили в полиции.
Потерпевшие девушки взяты под защиту полицейских на время проведения досудебного расследования.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.
Ход расследования на контроле начальника департамента полиции области.


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