РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:26, 04 Март 2021 | GMT +6

    Серый кенгуру родился в зоопарке Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Зоопарк Алматы пополнился новым жителем. На свет появился детеныш кенгуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в алматинском зоопарке, в 2017 году из Новосибирского зоопарка к алматинский зоопарк были привезены пара кенгуру по имени Марат и Лару. Детеныш кенгуру, который появился у в зоопарке, уже третий по счету.

    «Кенгурята по имени Мади и Сая родились в 2018 и 2019 году. Мади сейчас живёт в Барнауле. Третий кенгуренок родился примерно в октябре прошлого года. Точную дату кенгурят назвать сложно, потому что после рождения они сразу переползают в сумку и их практически не видно. Размножаются в неволе охотно»,- рассказали в пресс-службе зоопарка.

    По словам главного ветеринарного врача Алматинского зоопарка Алины Чимирук, сейчас в дикой природе много факторов, которые плохо влияют на животных.

    «Это - сокращение ареалов обитания, кормовой базы, загрязнение природы, охотники и браконьеры, все это приводит к уничтожению животных. Зоопарки пытаются сохранить частичку дикого мира, поэтому мы всегда очень радуемся новым пополнениям в зоопарке»,- поделилась Алина Чимирук.

    В сутки в Алматинском зоопарке взрослый кенгуру съедает около 3 килограммов зелени: это фрукты, морковь, капуста, лук, сельдерей, сено и ветки деревьев. Ещё в рацион входят крупы и хлеб.


    Теги:
    Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!