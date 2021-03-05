Серый кенгуру родился в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Зоопарк Алматы пополнился новым жителем. На свет появился детеныш кенгуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в алматинском зоопарке, в 2017 году из Новосибирского зоопарка к алматинский зоопарк были привезены пара кенгуру по имени Марат и Лару. Детеныш кенгуру, который появился у в зоопарке, уже третий по счету.

«Кенгурята по имени Мади и Сая родились в 2018 и 2019 году. Мади сейчас живёт в Барнауле. Третий кенгуренок родился примерно в октябре прошлого года. Точную дату кенгурят назвать сложно, потому что после рождения они сразу переползают в сумку и их практически не видно. Размножаются в неволе охотно»,- рассказали в пресс-службе зоопарка.

По словам главного ветеринарного врача Алматинского зоопарка Алины Чимирук, сейчас в дикой природе много факторов, которые плохо влияют на животных.

«Это - сокращение ареалов обитания, кормовой базы, загрязнение природы, охотники и браконьеры, все это приводит к уничтожению животных. Зоопарки пытаются сохранить частичку дикого мира, поэтому мы всегда очень радуемся новым пополнениям в зоопарке»,- поделилась Алина Чимирук.

В сутки в Алматинском зоопарке взрослый кенгуру съедает около 3 килограммов зелени: это фрукты, морковь, капуста, лук, сельдерей, сено и ветки деревьев. Ещё в рацион входят крупы и хлеб.