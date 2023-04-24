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«Серый» импорт зерна выявили в Костанайской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Апреля 2023, 15:53
«Серый» импорт зерна выявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента АФМ по Костанайской области изобличена преступная деятельность группы лиц, занимавшейся «серым» импортом зерна из Российской Федерации автомобильным транспортом, занижавшая объем ввозимого зерна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Указанные лица в период 2021-2022 годов экспортировали в Республику Узбекистан российское зерно в объеме 4,8 тысячи тонн на сумму более 500 млн тенге. При этом, при экспорте указанного зерна, с целью уклонения от уплаты международного транзитного тарифа отражали, что оно казахстанского производства путем использования фиктивных счетов-фактур отечественных крестьянских хозяйств, что позволило уклонится от транзитного тарифа в размере почти 88 млн тенге. Досудебное расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе АФМ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


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