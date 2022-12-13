Сервисы оперативной помощи для казахстанцев подключили в SalyqBot

13 Декабря 2022, 11:36

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В SalyqBot подключены сервисы разблокировки счета и помощи по налогам физических лиц. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает МИА «Казинформ».

В SalyqBot Telegram-канала Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан запущены два сервиса оперативной помощи налогоплательщикам: «Разблокировка счета» и «Помощь по налогам физических лиц» (далее – Сервисы).

«Данные Сервисы позволяют в «один клик» направить заявку для выяснения причин приостановления по банковским счетам или получить помощь по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства», - говорится в сообщении КГД.

Для отправки запроса по указанным Сервисам пользователям «SalyqBot» достаточно указать регион (область/город), после чего в течение 24 часов работник органов государственных доходов свяжется с налогоплательщиком для предоставления подробной информации.

Для входа в данные Сервисы достаточно пройти по ссылкам https//t.me/SalyqBot?start=arrest («Разблокировка счета»), https//t.me/SalyqBot?start=naloq («Помощь по налогам физических лиц»), либо использовать QR-коды, которые автоматически переведут на приложение SalyqBot. Просто наведите камеру телефона или камеру любого браузера (Google, Яндекс и т.д.).

«Таким образом, появился еще один канал связи налогоплательщиков с органами государственных доходов. Теперь можно получать информацию не только посредством звонков в Контакт-центр 1414 (3) или явочно обращаясь в органы государственных доходов, но легко и просто через онлайн-ссылки и QR-код», - отмечают в ведомстве.