Сервисный центр Антикоррупционной службы Караганды презентовал робот третьего поколения

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По инициативе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в регионах страны открываются антикоррупционные центры «Antikor ortalygy», где граждане могут получить правовую помощь и консультацию по волнующим вопросам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сервисные центры созданы во исполнение концепции «Слышащего государства», озвученного Президентом страны, а также для обеспечения удобства граждан, оперативного и эффективно взаимодействия с ними, исполняет роль диалоговой площадки гражданских антикоррупционных инициатив.

Очередной, уже четвертый Антикор центр сегодня открылся в Карагандинской области с участием председателя Агентства Алика Шпекбаева и акима области Жениса Касымбек.

Во входной части Сервисного центра посетителей встречает говорящий «Робот» третьего поколения, который самостоятельно передвигается по залу и презентует «Antikor ortalygy».

Сервисный центр представляет собой эффективное сочетание работы Open-space и фронт-офиса, неотъемлемой частью которого является наличие высокой организационной культуры, основанной на клиентоориентированности.





Как отметил Алик Шпекбаев: «Сервисный центр является единой площадкой для взаимодействия с гражданским обществом и средствами массовой информацией, обеспечивающий максимальную открытость и доступность антикоррупционного ведомства».

Карагандинский «Antikor ortalygy» состоит из двух этажей: на первом этаже расположены ресепшн, операционный зал (зал для ожидания), кабинеты для консультантов. На втором этаже имеется пресс-центр, также рабочие кабинеты сотрудников и проектного офиса «Сарыарқа – адалдық алаңы».





В здании предусмотрены все условия для лиц с ограниченными возможностями, имеется специальный подъемный лифт.

После встречи в Сервисном центре с представителями гражданского общества, также правоохранительных и государственных органов Алик Шпекбаев провел прием граждан.