«Сервисный акимат» запустили в Айтекебийском районе Актюбинской области

АЙТЕКЕБИЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Айтекебийском районе Актюбинской области запустили «Сервисный акимат», оперативно и эффективно решающий вопросы населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции региона.

Мероприятие проведено с участием первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы области Галымбека Досанова, членов информационно-просветительского штаба, директора ТОО «Актобе-Медиа» Раукена Отыншина, доктора философских наук, профессора, академика АСН РК Алтая Тайжанова.

На сегодняшний день полностью завершена работа по запуску сервисных акиматов во всех районных акиматах области, включая город Актобе. При этом следует отметить открытие в 128 из 135 акиматов сельских округов «Уголков самообслуживания» - «Connection point» по получению электронных государственных услуг.

В отдельном здании от районного акимата консолидированы специалисты местных исполнительных органов сфер ЖКХ, архитектуры, пассажирского транспорта, строительства, занятости и социальных программ, сельского хозяйства, ветеринарии, образования.

Для полного удобства в сервисном акимате организована работа ЦОНа. Граждане могут обращаться за консультациями по разным вопросам, при этом также получая государственные услуги в одном месте. Удобные места ожидания, электронная очередность, игровая площадка для детей, уголки самообслуживания - все это присуще акимату Айтекебийского района.

Помимо комфорта и удобств при получении государственных услуг формат «Сервисного акимата» обеспечивает прозрачность деятельности должностных лиц, а также требует меньших затрат, при этом являясь вместительнее классических акиматов за счет большего коэффициента полезной площади.

«Агентство уделяет особое внимание обеспечению открытости и прозрачности госорганов, оптимизации бизнес-процессов и цифровизации государственных услуг. Там, где нет прозрачности и открытости, всегда имеют место коррупционные проявления.

Глава государства четко дал понять, что только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики. Воплощение в жизнь концепции «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан, является нашей общей задачей. Надеемся, что «Сервисный акимат» Айтекебийского района будет эффективно служить местному населению», - отметил первый заместитель руководителя областной Антикоррупционной службы Галымбек Досанов.

Кроме того, Галымбек Досанов совместно с членами информационно-просветительского штаба провел беседу с местными государственными служащими по актуальным вопросам противодействия коррупции, законодательных инициативах агентства и поделился итогами полугодовой работы департамента. Также обсуждены поручения Главы государства в рамках совещания по противодействию коррупции, проведенного 19 августа.

По итогам рабочего визита областная делегация посетила социальные объекты Карабутакского сельского округа, ознакомилась с созданными благоприятными условиями для жителей.

Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.







