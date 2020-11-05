Сервисный акимат модернизировали после критики в одном из районов Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Успенском районе Павлодарской области улучшили работу сервисного акимата, который теперь включает в себя просторный операционный зал, места для ожидания, детский уголок и кабинет приёма граждан акимом района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь жители района имеют возможность получить государственные услуги по принципу «здесь и сейчас». Все эти шаги будут способствовать формированию правовой культуры населения, «нулевой терпимости» к коррупционным проявлениям и главное – сделают работу государственных органов максимально открытой и доступной», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в департаменте Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области.

Аким района Николай Дычко отметил, что в октябре сервисный акимат модернизирован и приведён в соответствие с современными требованиями, включает в себя просторный операционный зал, места для ожидания, детский уголок и кабинет приёма граждан акимом района.

«Основная цель визита – построение конструктивного партнёрства с гражданским обществом в рамках реализации концепции «Слышащего государства», направленной на снижение административных барьеров, волокиты, бюрократизма и устранение предпосылок коррупции», - сообщили антикоррупционщики.

Руководитель Антикоррупционной службы региона Айдар Тастемиров, который с рабочим визитом посетил район, совместно с Николаем Дычко ознакомились с работой районного сервисного акимата, который после критики и нареканий был приведён в соответствие с предъявляемыми требованиями.

«Местными исполнительными органами Успенского района оказывается 53 государственные услуги, доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, составляет 93,8%. С момента открытия в открытый акимат обратились 76 человек за получением консультаций по государственным услугам», - добавил источник.

По информации ведомства, о приезде руководства Антикоррупционной службы региона жители района были осведомлены заблаговременно, через социальные сети, что позволило желающим записаться на личный приём, который Айдар Тастемиров совместно Николаем Дычко провели в сервисном акимате «Ашық әкімдік». Всем обратившимся были даны исчерпывающие ответы.

«Жителей района волновали вопросы наличия конфликта интересов на государственной службе, гарантии трудоустройства при передаче функций отдела образования на областной уровень, получения гарантий на открытие собственного дела самозанятым гражданам, а также поправок в антикоррупционное законодательство. По всем вопросам даны исчерпывающие ответы», - подчеркнул источник.

По итогам поездки Айдар Тастемиров высоко оценил унифицированную открытую площадку, в которой сконцентрированы все виды государственных услуг. Аким Успенского района Николай Дычко заверил, что будет держать на личном контроле вопрос непрерывной работы сервисного акимата.

Фото Антикоррупционной службы Павлодарской области