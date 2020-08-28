«Сервисные акиматы» заработали во всех районах Акмолинской области
ЖАРКАИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - «Сервисный акимат» открылся в Жаркаинском районе Акмолинской области. Таким образом во всех районах области теперь действуют «открытые» акиматы. Мероприятие прошло с участием первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Армана Бердалина и акима района Мұрата Балпана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы региона.
Новая модель работы госоргана позволяет населению получать государственные услуги и консультативную помощь по социально важным вопросам по «принципу одного окна», что предусматривает минимальное участие услугополучателя в сборе и подготовке документов при оказании госуслуги и ограничение его непосредственного контакта с услугодателями.
«Для устранения причин и условий коррупции департамент активно реализует внедрение «сервисного» формата в деятельность государственных органов. Открытием «сервисного акимата» Жаркаинского района завершается распространение практики перехода на данный формат на районном уровне. Вопросу доступности, открытости, клиентоориентированности и подоотчетности работы госорганов Главой государства уделяется особое внимание. В этом контексте для обеспечения этих принципов подобная практика нами будет продолжена и в дальнейшем», – сказал в ходе мероприятия Арман Бердалин.
Также руководство регионального Антикоррупционного ведомства проведело совещание по профилактике коррупции с руководителями районных структурных подразделений местных исполнительных органов, а в рамках мониторинга прозрачности распределения поступающей зарубежной гуманитарной помощи в Акмолинскую область и соблюдения предельных цен на медикаменты посетило больницу и аптеки района.
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