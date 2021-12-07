Сервисная модель полиции заработала в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау введен в эксплуатацию пилотный проект «Сервисная модель полиции», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Этот проект запускается в целях реализации концепции Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Слышащее государство». Основная цель пилотного проекта - формирование устойчивого партнерства между государственными институтами и обществом для оказания качественных услуг гражданам и совместного выявления, решения вопросов в сфере правопорядка. Наряду с этим, благодаря проекту ожидается повышение доверия общества к государственным органам, в том числе полиции»,- сообщили в пресс-службе акима области. Для реализации проекта создана и работает специальная межведомственная рабочая группа под руководством заместителя акима области Кайрата Бекенова.

«Основной задачей рабочей группы является анализ криминогенной ситуации в восточной части города Атырау и внесение предложений по выявлению и устранению причин и предпосылок, подталкивающих к правонарушениям. Рабочая группа проводит полный анализ всех правонарушений, зарегистрированных в этом районе за последние три года», - рассказал К. Бекенов.

Также, по его словам, при помощи волонтеров и представителей общественных организаций ведутся масштабные работы по опросу общественного мнения. Любой человек может участвовать в онлайн-анкетировании.