Сервисная модель полиции обеспечит максимальную безопасность населения – Алексей Милюк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соответствии с поручениями Президента РК Касым-Жомарта Токаева казахстанская полиции переходит на сервисную модель оказания услуг. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» о содержании и преимуществах сервисной модели рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Алексей Милюк.

- Алексей Казимирович, с некоторых пор в МВД говорят о сервисной модели полиции. Что это такое?

- Переход на сервисную модель обеспечения общественной безопасности является важным этапом реформирования полиции, ориентированной на потребности гражданского общества.

Приоритет сервисной модели - интересы законопослушных граждан. Как показывает зарубежный опыт, сервисная модель не является универсальной для всех стран и адаптируется под конкретные местные условия.

В этих целях министерством был изучен ведущий мировой опыт и этапы внедрения элементов сервисной модели разных стран, которые переформатировали работу полиции от традиционной на сервисную. В некоторых эта модель формировалась не один десяток лет.

Помимо зарубежного опыта для формирования национальной модели сервисной полиции изучены и учтены мнения и предложения общественности и отечественных экспертов, а также самих сотрудников органов внутренних дел.

– Чем сервисная модель отличается от прежнего режима работы полиции?

– Коротко об основных отличиях традиционной и сервисной модели. В традиционной работе полиции главная цель сосредоточена на борьбе с преступностью. Отсюда исходит, что стилем работы является в основном реагирование на правонарушения. Ключевыми объектами соответственно являются преступление и правонарушитель, а показателями – количество карательных мер в виде штрафов, арестов и обвинений.

У сервисной же полиции оценка работы другая – пресекать правонарушения, быть готовыми оказывать помощь и устанавливать доверительные отношения с населением. Приоритетная задача в сервисной модели полиции – обеспечение чувства безопасности и профилактика правонарушений. Граждане и сообщества – главный фокус, а показателями эффективности являются чувство безопасности, доверие к полиции, качество жизни сообществ.

– Как внедряется сервисная модель полиции в Казахстане?

– Начало крупномасштабной реформы органов внутренних дел Республики Казахстан было заложено в Послании народу Казахстана 2018 году, в котором Елбасы поставил задачу – внедрить новые современные форматы работы с населением, кардинально изменить критерии оценки полиции.

Мы уже приступили к поэтапному апробированию различных ее вариантов. С конца 2020 года в ряде регионов последовательно запустили пилотные проекты сервисной модели. Отдельные элементы пилотируются на территории Карагандинской области с 2019 года и в столице с конца 2020 года. Также сформированы проектные группы в городе Алматы, Павлодарской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Акмолинской областях.

Мы прорабатываем то, как должна измениться система планирования и управления местной полицейской службы.

Работаем над созданием новой системы оценки и мотивации сотрудников. Оптимизируем рабочие процессы по методике реинжиниринга бизнес-процессов, заимствованной у бизнеса.

А именно убираем потери времени и ресурсов, чтобы в итоге у участковых и патрульных полицейских было больше времени и возможностей оказать качественный сервис каждому гражданину.

Сейчас, в исполнение поручений Главы государства, озвученных в недавнем Послании народу Казахстана, принимаются меры по масштабированию сервисной модели полиции, с широким вовлечением в эту работу местных органов власти.

Эта предварительная работа позволила выработать основные подходы в развитии отечественной сервисной модели.

– Что требуется от органов внутренних дел и сотрудников, чтобы перейти на новую модель работы?

– Для перехода на сервисную модель у нас, в целом, уже имеется правовая и организационная основа. Приняты кодексы, отраслевые законы, в том числе «О профилактике правонарушений», «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка» и другие. Функционируют соответствующие государственные и общественные институты.

Созданы межведомственные комиссии по профилактике правонарушений на центральном, региональном и районном уровнях. Есть подразделения местной полицейской службы, с реформы которой Президент и поручил начать соответствующую работу.

Самое важное в этом процессе - изменение идеологии и культуры в работе наших сотрудников. Наши сотрудники полиции ориентированы на выявление правонарушений и лиц, причастных к ним. Сервисные полицейские – на готовность оказать помощь и установить доверительные отношения. То есть, необходимы глубинные изменения на всех уровнях управления.

Как показал анализ мирового опыта, эту работу надо начинать

с тестирования различных сервисных элементов, готовности населения и самих полицейских к новому формату взаимоотношений.

– Как внедрение сервисной модели отразится на взаимоотношениях граждан с полицией?

– «Сервис» в переводе с английского языка означает «службу». То есть, обслуживание населения в различных сферах повседневной жизни. Здесь можно говорить о двух видах сервиса.

Индивидуальный сервис – это работа полиции с заявителями, потерпевшими и правонарушителями на основе качественного предоставления полицейских услуг. И коллективный сервис – это работа полиции с местными органами власти по выявлению и решению проблем безопасности в партнёрстве с сообществом.

При наделении полиции функцией по оказанию сервиса она более активно интегрируется в общество и приближается к населению, приобретая статус социальной службы, в дополнение к своему статусу правоохранительного органа, ответственного за соблюдение норм закона.

Вместо задачи снижения уровня преступности, полиция должна совместно решать проблемы и вопросы безопасности, на которые указывает общественное мнение: как перенаселенность определенного района, что способствует грабежам, хулиганствам; отсутствие освещения, что делает опасным передвижение в темное время суток и так далее.

Цель создания комплексной модели сервисной полиции – обеспечить безопасность граждан через эффективное взаимодействие всех госструктур и общества, через профилактику правонарушений, обеспечение общественного порядка, оказание своевременной помощи населению.

В результате, мы ожидаем обеспечение максимальной безопасности населения и повышенное доверие граждан к стражам порядка.