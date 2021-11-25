Сервисная модель полиции: какие изменения уже увидели казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2019 года по поручению Елбасы МВД приступило к модернизации органов внутренних дел. Тогда было поручено создание современной, технологичной, пользующейся доверием населения системы органов внутренних дел. Президент страны также поставил конкретные задачи по реформе полиции - внедрить новые форматы работы с населением и перейти на сервисную модель полиции. МВД уже сегодня выработаны подходы по реформе местной полицейской службы с переводом её на принципы сервисной модели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В МВД отметили, что в широком понимании сервисная модель полиции» -это служение народу.

Так, в ДП Павлодарской области поступило благодарственное письмо от местной жительницы. Женщина поблагодарила главного полицейского области за установку модульных постов. По ее словам в городе стало гораздо безопаснее. Ведь эффект постоянного присутствия полиции, как отмечено в письме, «дисциплинирует местных жителей».

Напомним, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев не единожды озвучивал, что по опыту развитых стран в наиболее криминогенных участках городов устанавливаются модульные посты. Уже построено 93 таких постов, планируется построить еще 133.

Немалую роль в переходе на сервисную модель полиции значит и цифровизация. Теперь обратиться за помощью можно, не только позвонив на канал «102», но и воспользовавшись мобильным приложением «Police 102», которое можно загрузить через App Store и Play Market.

Жительница Нур-Султана рассказала, что пользовалась данным приложением дважды.

«В первый раз я воспользовалась им, когда мою маму пытались обмануть мошенники. Они пригласили ее в офис, сказав, что она выиграла машину. Моя мама, будучи пенсионеркой, конечно же, поверила и поехала к этим людям. Оказавшись уже там, мама сообразила, что-то тут не чисто, и вернулась домой. Я решила попробовать обратиться в полицию через приложение из любопытства, если честно. Мне было интересно, действительно ли оно работает так, как об этом говорилось в новостях. И, как оказалось, все работает исправно – со мной сразу же связались операторы, задавали вопросы и направили в тот офис сотрудников полиции», - говорит Сауле Карабаева.

Убедившись, что приложение работает исправно, женщина не стала его удалять и, как оказалось, не зря.

«Во второй раз я вызвала полицию опять-таки через это приложение. Я живу в районе нового вокзала, где очень много арендаторов квартир. И как-то ночью в соседней квартире поднялся ужасный шум. Даже мои дети проснулись. Происходила какая-то драка, и мне казалось, что соседи вот-вот пробьют нам стену. Я позвонила через это приложение, полицейские приехали очень быстро. Сразу же наступила тишина», - отметила астанчанка.

Также она отметила легкий и удобный интерфейс приложения.

«Все очень просто и доступно. Нет ничего лишнего. Обычно на госсайтах или в приложениях набор непонятного функционала с сотнями кнопок, а тут все понятно с первого раза»,- поделилась своим мнением Сауле.

Но создание приложения, это лишь часть проведенной МВД цифровизации. Так, в общественных местах и на автомагистралях устанавливаются устройства «Тревожная кнопка». На данный момент их 74.

Одна из таких кнопок установлена на набережной в городе Павлодаре. В начале ноября 27-летняя горожанка прогуливалась со своей 5-летней дочерью. Женщина, отвлеченная телефонным звонком, буквально на минуту потеряла ребенка из виду и уже не смогла найти самостоятельно. Нажав кнопку SOS, она связалась с оператором.

Получив вызов, выехала оперативная группа совместно с ювенальной полицией. К поискам также подключились сотрудники стационарной полиции. В течение часа полицейские нашли девочку в двух кварталах от места пропажи. Выяснилось, что она, перепутав маму с другой женщиной, шла за ней.

Но основным показателем перехода на сервисную модель полиции остается взаимодействие с населением. Полицейская работа – это не только раскрытие преступлений и задержание подозреваемых, но и готовность прийти на помощь гражданам в любую минуту.

Мы часто читаем истории о героях-полицейских, спасших людей их пожара или тонущих в воде. Это подвиги, совершаемыми стражами порядка, которые сопряжены с серьезным риском для здоровья и жизни.

Простые и добрые истории о помощи полиции чаще всего остаются незамеченными. Но в Instagram-аккаунт ДП Акмолинской области обратилась местная жительница со словами благодарности. В своих сообщениях она рассказала о том, как стражи порядка помогли ей в сложной ситуации.

«Я с грудным ребенком выехала из поселка Жибек Жолы в сторону столицы и не заметила, что пробила колесо на бездорожье, пытаясь срезать путь. Поняла это только когда уже ехала по трассе. Было очень холодно, и я немного растерялась. Так как мой отец пенсионер, я не хотела его тревожить, а знакомых в этом поселке у меня нет, я решила набрать «102». Женщина-оператор выслушала меня и сказала, что направит ко мне полицейских. Какого было мое удивление, когда двое патрульных сменили мне пробитое колесо на запаску. Я не ожидала такой помощи, у меня всегда была ассоциация, что полиция занята только борьбой с криминалом», - написала астанчанка.

В МВД также провели блиц-опрос среди жителей Нур-Султана, узнав, какие изменения заметили горожане в полицейской службе.

«В подъезде на первом этаже есть фотография участкового с его номером телефона. Также он включен в чат жителей дома. Активность у него небольшая, но и дом у нас спокойный, все соседи друг друга знают», - отметила одна из жительниц столицы.

Некоторые респонденты не смогли озвучить, какие перемены были ими замечены, объясняя это тем, что не сталкивались с работой полиции.

Половина опрошенных отметили, что за последние несколько лет в местах массового скопления людей были установлены модульные посты полиции. А часть автолюбителей высказали положительное мнение о камерах на дорогах, что значительно повлияло на водительскую дисциплину.

Введение сервисной модели полиции уже апробируется в городах: Нур-Султан, Алматы и Караганда и в шести областях страны. По поручению Президента до конца года такие проекты поэтапно будут масштабированы во всех регионах страны.