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Сервис Яндекс Еда запустил доставку продуктов из супермаркетов в Алматы

13 Декабря 2022, 12:41
Сервис Яндекс Еда запустил доставку продуктов из супермаркетов в Алматы

Теперь в Алматы через приложение Яндекс Еда можно заказать продукты из супермаркетов. На запуске будет доступна доставка из магазинов Flamingo, Ali Fruits, Maison и Choco bloom. Количество точек и партнеров будет постепенно увеличиваться, а в дальнейшем опция появится и в Астане.

В приложении пользователи смогут выбирать товары из каталога магазинов: продукты и напитки, фрукты и овощи, товары для дома, готовую еду и многое другое.

Среднее время ожидания заказа с момента оформления до доставки на выбранный адрес составит от 30 минут. За всеми этапами доставки можно следить в приложении. Оно предупреждает, на какой стадии сейчас заказ и где находится курьер.

На первый заказ продуктов для всех пользователей действует скидка 10%, а до конца декабря все доставки в сервисе стоят 99 тенге. Оформить заказ можно через приложение в App Store и Google Play.


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