Сервис по выдаче справок вакцинированным от КВИ запущен в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Получившие вакцину от COVID-19 жители Узбекистана теперь могут подтвердить свой статус, получив справку на Едином портале государственных услуг, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующая услуга по получению справки о вакцинации запущена на сайте my.gov.uz. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно зарегистрироваться на Едином портале интерактивных государственных услуг.

После этого нужно перейти на госуслугу «Проверка статуса вакцинации от COVID-19» и нажать «Проверить».

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Узбекистане 1 апреля. За две недели прививочной кампании вакцинировано более 300 тысяч человек. Охват населения вакцинацией будет расширяться постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности.