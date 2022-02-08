Сервис по доставке готовых документов из ЦОНа заработал в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – О новом виде услуг рассказал директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Западно-Казахстанской области Надир Курумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С января 2022 года в Уральске внедрен сервис по доставке готовых документов из ЦОНа до двери клиента. К нему уже подключено около 150 госуслуг», - сказал Надир Курумбаев на брифинге в РСК.

Среди них государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, апостилирование документов об образовании, выдача архивных справок, дубликатов военных билетов и др.

Как только документы будут готовы, клиент получит SMS-сообщение с персонализированной ссылкой на веб-страницу для оформления доставки документов на необходимый адрес. После оформления заявки клиентом, доставка будет осуществлена в течение 1 рабочего дня. Услуга является платной, стоимость доставки по городу – 970 тенге.