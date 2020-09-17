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Сервис обеспечения безопасности персональных данных разработают в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
17 Сентября 2020, 15:43
Сервис обеспечения безопасности персональных данных разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разрабатывается сервис обеспечения безопасности персональных данных, который позволит гражданам контролировать использование их личных данных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До недавнего времени в стране не было уполномоченного органа по защите персональных данных. Вопросы сбора, обработки и защиты персональных данных были оставлены на усмотрение самих операторов. В результате появились проблемы: неконтролируемых со стороны граждан и государства обращений относительно персональных данных, отсутствие контроля над условиями хранения и защиты персональных данных», - рассказал председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов на заседании Комиссии по вопросам доступа к информации.

Для решения вопроса, по его словам, законом о регулировании цифровых технологий внесены поправки в законодательство в части определения уполномоченного органа.

«Ведутся работы по разработке и внедрению сервиса обеспечения безопасности персональных данных, которые позволят гражданам контролировать использование их персональных данных путем разрешения или отказа в доступе к ним. Сервис позволит гражданам просматривать действие над его данными, получать уведомление при обращении к ним. Сервис будет разработан на основе распределенных реестров - блокчейн и внедрен до конца текущего года», - сообщил Руслан Абдикаликов.

Введено понятие «киберстрахование», которое носит добровольный характер и направлено на возмещение имущественного вреда организации в результате компьютерных инцидентов, а также возмещение морального вреда гражданину в результате утечки данных.

«Наряду с этим разрабатываются правила сбора и обработки персональных данных, которыми будет определен порядок и требования к обращению с персональными данными от стадии их сбора до стадии уничтожения», - проинформировал председатель комитета.

Напомним, под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой прошло очередное заседание Комиссии по вопросам доступа к информации. В ходе заседания была заслушана информация о мерах по популяризации и развитию порталов «Открытого правительства», а также вопросы по защите данных.


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