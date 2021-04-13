Сервис обеспечения безопасности персональных данных планируют внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сервис обеспечения безопасности персональных данных планируется внедрить в Казахстане. Об этом сообщил председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом выявленных в ходе правоприменительной практики наиболее острых проблем и текущего состояния отрасли разработан проект поправок по персональным данным. Ключевыми направлениями поправок является внедрение Сервиса обеспечения безопасности персональных данных, который позволит гражданам контролировать использование их персональных данных путем разрешения или отказа в доступе к ним. Сервис также даст возможность гражданам просматривать действия над их данными, получать уведомление при обращении к персональным данным, воспользоваться правом на «забвение», - сказал в ходе брифинга в СЦК Руслан Абдикаликов.

Как пояснил спикер, сервис станет инструментом для граждан, при помощи которого они смогут реализовать свои права в отношении своих персональных данных, а также обеспечит принципы законности и прозрачности сбора персональных данных.

Также согласно законопроекту рассматривается запрет на сбор и распространение персональных данных, полученных из общедоступных ресурсов без согласия.

«Иными словами, предлагается запретить сбор и использование опубликованных в Интернете персональных данных, массово извлекать их с интернет-ресурсов и использовать, если гражданин не предоставил свое согласие на эти действия. Данная мера необходима для пресечения бесконтрольного использования персональных данных неопределенным кругом лиц», - добавил глава комитета.

Ранее председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказал о жалобах граждан по поводу их персональных данных.