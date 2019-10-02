Сертификаты в 1,5 млн тенге вручил аким Актюбинской области молодым врачам
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе торжественного мероприятия в актюбинском медицинском центре аким Актюбинской области Ондасын Уразалин вручил 46 молодым врачам, трудоустроенным в сельской местности, денежные сертификаты в размере 1,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В своем выступлении аким области отметил, что в Казахстане на государственном уровне уделяется первостепенное значение развитию здравоохранения, выделяются огромные средства на материально-техническое оснащение медицинских учреждений. Однако главное в здравоохранении - это кадры.
«Ежегодно выделяются большие средства на развитие здравоохранения. Материальную базу можно укреплять, но главное звено в здравоохранении - это специалисты. В этом году из бюджета области были выделены средства на 30 образовательных грантов для врачебных специальностей, еще 11 грантов выделил бюджет города Актобе. Сегодняшние сертификаты в 1,5 млн тенге также выделяются из областного бюджета в целях поддержки молодых врачей, которые были направлены на работу в села», - сказал аким.
В целом за последние 5 лет в Актюбинской области были введены в строй 36 медицинских организаций, оснащенных современным оборудованием, ведется строительство еще 5 объектов.
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