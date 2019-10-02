+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 10 °С
USD 388.47 EUR 423.12
RUB 5.97 CNY 54.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сертификаты в 1,5 млн тенге вручил аким Актюбинской области молодым врачам

2 Октября 2019 20:24
Поделиться:
Сертификаты в 1,5 млн тенге вручил аким Актюбинской области молодым врачам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе торжественного мероприятия в актюбинском медицинском центре аким Актюбинской области Ондасын Уразалин вручил 46 молодым врачам, трудоустроенным в сельской местности, денежные сертификаты в размере 1,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Всемирный саммит лидеров в онкологии  пройдет в Нур-Султане
Роженице с донорской почкой провели уникальную операцию в Алматы Узбекистанца спасли от опасного инфекционного заболевания в Караганде В каких продукциях больше всего выявляются нарушения, рассказали в Минздраве РК

В своем выступлении аким области отметил, что в Казахстане на государственном уровне уделяется первостепенное значение развитию здравоохранения, выделяются огромные средства на материально-техническое оснащение медицинских учреждений. Однако главное в здравоохранении - это кадры.


«Ежегодно выделяются большие средства на развитие здравоохранения. Материальную базу можно укреплять, но главное звено в здравоохранении - это специалисты. В этом году из бюджета области были выделены средства на 30 образовательных грантов для врачебных специальностей, еще 11 грантов выделил бюджет города Актобе. Сегодняшние сертификаты в 1,5 млн тенге также выделяются из областного бюджета в целях поддержки молодых врачей, которые были направлены на работу в села», - сказал аким.

В целом за последние 5 лет в Актюбинской области были введены в строй 36 медицинских организаций, оснащенных современным оборудованием, ведется строительство еще 5 объектов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Акимат, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив