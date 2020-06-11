Сертификаты о курсах подписывал за взятки начальник отдела ЧС в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционной службе рассказали об обвинительных приговорах по ранее оконченным делам. Состоялось 14 приговоров, из них 4 по факту дачи взяток. Осуждено 6 руководителей, один заместитель акима, 3 госслужащих, 5 сотрудников органов внутренних дел, 3 из которых руководители и 4 взяткодателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Так, Антикоррупционной службой г.Алматы окончено досудебное расследование в отношении начальника Наурызбайского районного отдела ЧС Тулегенова Б.М., менеджера ТОО «VEZDEXOD-EXPO» Борисовой Ю.В., специалиста ТОО ПЭО «Технология безопасности» Нурсултановой А.А. и директора ТОО «Специализированный учебный центр «Промдиангостика KZ» Коробкова С.П.

Тулегенов подозревался в неоднократном получении при посредничестве Борисовой взяток от Нурсултановной и Коробкова за беспрепятственное подписание сертификатов на различные имена физических и юридических лиц об успешном окончании курсов пожарно-технического минимума.

9 июня 2020 года приговором районного суда №2 Медеуского района г.Алматы осуждены: Тулегенов Б.М. к штрафу в сумме 4 025 тыс. тенге; Борисова Ю.В. к штрафу в сумме 600 тыс. тенге; Нурсултанова А.А. к штрафу в сумме 300 тыс. тенге; Коробков С.П. к штрафу в сумме 300 тыс. тенге.







