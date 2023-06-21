Сертификаты на бесплатное обучение в вузе вручили отличникам боевой подготовки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве успешно реализуется проект по повышению престижа воинской службы. Одним из важных мотивирующих стимулов к ее прохождению стало предоставление образовательных льгот солдатам, уволенным в запас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Пятнадцатого июня на брифинге в Службе центральных коммуникаций в онлайн-режиме состоялось первое распределение кандидатов на обучение в высшем учебном заведении. Процедура проводилась автоматически согласно индивидуальному рейтингу.

Основой для отбора послужили данные о боевой подготовке солдата, качестве исполнения им возложенных обязанностей и воинской дисциплине. Эти сведения ежемесячно фиксировались на платформе «Срочники 2.0», размещенной на сайте Министерства обороны.

В конкурсном отборе весеннего призыва 2022 года приняли участие 12 548 солдат, проходивших службу в Вооруженных силах, Службе государственной охраны, Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии.

Набравшим наибольшее количество баллов 12-ти военнообязанным министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков вручил сертификаты лично. Он подчеркнул, что Министерство обороны будет и впредь принимать меры по наращиванию различных льгот для лиц, отслуживших срочную воинскую службу. Он также отметил, что некоторые из участников церемонии решили поступить в военные учебные заведения, стать офицерами.

– На Всеармейском совещании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости создания социального лифта для молодых людей. Проект Министерства обороны направлен на повышение мотивации к прохождению воинской службы. Он позволяет отслужившим гражданам поступить в вузы страны без сдачи ЕНТ. При этом отличники боевой подготовки могут обучаться на бесплатной основе, – уточнил особенности проекта руководитель оборонного ведомства.

Благодаря проекту Минобороны, молодые люди получили прекрасную возможность пройти обучение без нагрузки на семейный бюджет.

Нұрсату Муратқану, Мирасу Жандельді и Қабашу Саттарову выдали сертификаты на обучение в Торайгыров университете г. Павлодара. В Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи поступил Данияр Зейнегали.

Еще два молодых человека решили связать свою судьбу с профессией военного. Бекжігіт Каримов и Святослав Сеилов будут совершенствовать свои навыки в Военном институте Сухопутных войск.

В Астана IT университете будут осваивать новые технологии Нұрсұлтан Мұхаметкәрімов и Нартай Мустафин. Сертификаты на обучение в Казахском национальном университете имени аль-Фараби получили Мерхат Жылкыбаев и Айтуар Әбдікерім, в Казахском агротехническом университет им. С. Сейфуллина – Рауан Сайлаубаев. А Нұрболат Адилбай, который сегодня работает в одном из отелей столицы, поступил в Международный университет туризма и гостеприимства.









Напомним, по соглашениям, заключенным с более 70-ю высшими учебными заведениями страны, в этом году этой категории граждан предоставлено 3000 мест для обучения за счет вуза. Следующие 1500 мест для солдат осеннего призыва прошлого года будут распределены этой осенью.

Прошедшие конкурс граждане могут получить сертификат с помощью QR-кода, воспользовавшись платформой «Срочники 2.0.».