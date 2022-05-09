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Сертификаты на 1,5 млн тенге тенге вручили ветеранам ВОВ в Семее
9 Мая 2022 05:31

Сертификаты на 1,5 млн тенге тенге вручили ветеранам ВОВ в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В преддверие Дня Победы глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов побывал в Семее, где поздравил ветеранов войны с праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Первой аким области поздравил труженицу тыла Рашиду Хасанову. Рашида Ашрафовна родилась 14 марта 1932 года. После окончания восьмого класса работала библиотекарем.

После успешного окончания двухгодичного учительского института, была направлена в село Булак Жана-Семейского района. Затем поступила в педагогический институт на физико-математический факультет, после окончания которого была направлена завучем в Турксибскую школу. Работала директором в восьмилетней школе. С 1973 по 1988 годы, до выхода на пенсию, Рашида Ашрафовна возглавляла институт усовершенствования учителей.

Награждена орденом «Знак Почета», медалями ВДНХ, «Ветеран труда», «Ерен енбегі үшін», грамотами акима области и города, имеет звания «Отличник просвещения СССР и КазССР, имеет знак «Ветеран Великой Отечественной войны».

97-летний ветеран войны Матвей Юрченко рассказал главе области о своем боевом пути.

Матвей Артемьевич родился 20 августа 1925 года. 8 марта 1943 года был призван Минусинским райвоенкоматом Красноярского края. Участвовал в боях в составе второго Украинского фронта в 229 стрелковом полку с 1943 по 1945 годы. За боевые заслуги награжден орденом «Отечественной войны» второй степени, медалью «За отвагу» и «За Победу над Германией».

Поздравил с праздником Победы аким ВКО и 96-летнего ветерана Аскара Рахимбаева.

В 1941 году через Аксуатский районный военный комиссариат Аскар Рахимбаев был призван в армию. Воевал на Восточном фронте в составе стрелкового полка 378 войсковой части. Принимал участие в боях за освобождение от фашистской Германии Румынии.

За боевые заслуги награжден орденом «Отечественной войны», медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд», «Ветеран труда». У Аскара Рахимбаева большая дружная семья — 10 детей, 27 внуков, 43 правнука и два праправнука.

Глава области поблагодарил ветеранов за победу, пожелав им здоровья и благополучия, вручил им сертификаты на сумму полтора миллиона тенге и бытовую технику.


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