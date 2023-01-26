Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Сертификаты «Казтест» теперь будут выдавать только в электронном формате

26 Января 2023, 12:35
Сертификаты «Казтест» теперь будут выдавать только в электронном формате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С текущего года выдача сертификатов КАЗТЕСТ будет осуществляться в электронном формате через сайт Национального центра тестирования МНВО РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В электронном сертификате КАЗТЕСТ будут указаны данные получателя, набранные баллы, срок годности и QR-код, отсканировав который можно проверить подлинность документа.

«Ранее сертификат, подтверждающий владение государственного языка по системе КАЗТЕСТ, выдавался в бумажном формате. Теперь поступающие в докторантуру, претенденты программы «Болашак» и другие будут получать сертификаты КАЗТЕСТ в электронном формате. Бумажные сертификаты, у которых не истек срок годности, остаются действительными», - отметил директор НЦТ Руслан Емелбаев.

Заявления на участие в сертификационном тестировании принимаются от поступающих в докторантуру, претендентов программы «Болашак», кандидатов в президентский Молодежный кадровый резерв, поступающих в Академию государственного управления при Президенте РК и других желающих физических лиц. Данный контингент лиц должны подтвердить уровень КАЗТЕСТ не ниже В1 (Средний).


Новости по теме
Региональный IT-хаб откроют в ВКО
«Казгидромет» открыл доступ к гидрологической базе данных
Озвучен топ-три вузов, куда поступают набравшие высокие баллы на ЕНТ
Теги:
Читайте также
Региональный IT-хаб откроют в ВКО
Озвучен топ-три вузов, куда поступают набравшие высокие баллы на ЕНТ
Спасших пожилых соседей от пожара карагандинских школьников поблагодарил Гани Бейсембаев
Министр прокомментировал ротацию в сфере образования
Работников всех больниц Казахстана раз в год заставляли приносить справки о несудимости – Багдат Мусин
Учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение в ВКО
Выпускники программы «Болашак» вошли в список лучших ученых мира
Международные автомобильные перевозки будут отслеживаться с помощью спутниковой навигации
Новости партнеров
Популярное
1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
2 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
3 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
4 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
5 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года

Лента новостей