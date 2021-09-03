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Сертификаты для бесплатного обучения вручили детям из малообеспеченных семей в Нур-Султане

3 Сентября 2021 21:03
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Сертификаты для бесплатного обучения вручили детям из малообеспеченных семей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках благотворительной акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости РК, депутаты столичного маслихата вручили детям из многодетных и малообеспеченных семей сертификаты на бесплатное обучение в вузах и колледжах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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В первые дни нового учебного года депутаты маслихата города вручили сертификаты на получение образовательных грантов 30 детям из многодетных и малообеспеченных семей. Четверо из них будут получать бесплатное образование в вузах Нур-Султана, 26 – в колледжах.

В списке учебных заведений, в которых выделены гранты, - Университет «Туран-Астана», гуманитарно- юридический коллеж КазГЮУ, колледж городского хозяйства «Астана- Профи», а также технологический колледж.

«Акция продолжается и впереди нас ждет множество добрых дел. Ранее депутаты чествовали медицинских работников, вручили каждому медучреждению кислородные концентраторы, благоустраивали дворы и многое другое», - рассказал секретарь маслихата города Ерлан Каналимов.


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#Нур-Султан   #Образование   #Вузы   #Акимат   #Видео   #30 лет Независимости  
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