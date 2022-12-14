Сертификат вместо диплома можно будет использовать в Казахстане

14 Декабря 2022, 15:58

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении проект закона РК «О профессиональных квалификациях» и сопутствующие поправки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно законопроекту, профессии в Казахстане будет разделены на регулируемые и не регулируемые государством. По регулируемым будет требоваться обязательная сертификация работников. К этой категории в основном относятся профессии, связанные с обеспечением здоровья и безопасности граждан, в том числе врачи, работники противопожарной службы или адвокаты. Для нерегулируемых государством профессий сертификация будет добровольной.

«Выпускники организаций образования, прошедшие независимую оценку, будут иметь на руках диплом, подтверждающий прохождение профессиональной подготовки по конкретной специальности и сертификат, подтверждающий навыки применения полученных знаний на практике. Работодателям предоставляется возможность принимать на работу выпускников, имеющих сертификат, не предъявляя требований к стажу работы», - разъяснила нормы законопроекта министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова во время пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

По словам министра, сертификацию на добровольной основе могут пройти лица, овладевшие рабочими профессиями в различных кружках, на тренингах или в результате самостоятельных занятий. В этом случае сертификат может быть основным документом при приеме на работу по рабочим профессиям.

Сертификация будет предоставляться на платной основе. Оплата услуг за безработных граждан будет производиться государством с использованием именных ваучеров, работодателем при направлении на сертификацию своих сотрудников или самими гражданами при прохождении оценки навыков на добровольной основе.