Сертификат в 500 тысяч тенге вручен актюбинскому спортсмену

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с молодым дзюдоистом Жанболатом Багтбергеновым, который единственный в составе сборной Казахстана завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в октябре этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Актюбинский спортсмен на чемпионате мира по дзюдо среди молодежи в городе Нассау (Багамы) завоевал бронзу, которая стала единственной наградой сборной Казахстана. Это первая медаль в истории молодежного дзюдо Актюбинской области. Всего в первенстве приняли участие 492 спортсмена из 79 стран мира.

«Это большая победа для всего Казахстана и Актобе, в частности. Ты еще молод, всего 20 лет, а значит, главные вершины спортивной карьеры еще впереди. Главное не лениться, упорно работать над собой, уделять все свое внимание совершенствованию мастерства. Тем более, наступающий год - лицензионный, и мы надеемся увидеть тебя выступающим на Олимпийских играх в Токио», - сказал Бердыбек Сапарбаев.

Затем глава региона вручил спортсмену сертификат на денежную премию в размере 500 тысяч тенге от областной федерации дзюдо.

В свою очередь Жанболат Багтберген поблагодарил за теплый прием, пообещав и в дальнейшем прилагать все усилия для достижения высоких результатов.