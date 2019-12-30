Сертификат и 1 млн тенге призовых конкурса дизайнеров РК получила 10-летняя актюбинка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сертификат и денежную премию в 1 млн тенге вручили сегодня в палате «Атамекен» победительнице республиканского конкурса дизайнеров 10-летней Айгерим Мураткызы. Сертификат вручила директор ОФ «Фонд устойчивого развития и поддержки женского предпринимательства» Динара Аллаберген, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс Altyn oimaq был организован и проведен Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» совместно с ОФ «Фонд поддержки женского предпринимательства» среди казахстанских дизайнеров одежды по шести номинациям в три этапа.





Айгерим Мураткызы представила свою работу в номинации «Детская одежда с национальным орнаментом». Заявку на участие в творческом состязании за нее подала мама – Айнагуль Мазинова, которая сама прекрасно шьет. 10 лет назад женщина открыла ателье, но из-за необходимости ухода за детьми всю работу пришлось остановить. Однако дочь Айгерим проявила интерес к шитью, и мама решила помочь ей в развитии навыков.

10-летняя Айгерим умеет сама рисовать платья, кроить и шить. Она посещала кружок творческой академии «Тұмар», училась в художественном лицее, где улучшила свои знания. Сейчас она может при помощи швейной машинки сшить себе одежду, уменьшить большую одежду на несколько размеров, может взять мерки, по ее просьбе родители приглашали из Ташкента дизайнера Динару Осман, которая преподавала девочке.

Айгерим надеется внести свой вклад в сфере моды, и в этой связи Айнагуль Мазинова решила вновь открыть ателье. Сейчас занимаются пошивом футболок, платьев и детской одежды с национальным орнаментом. Особенность Айгерим - это любовь к искусству, она любит делать дизайн в национальном стиле.

«Мы хотим показать, что в Казахстане можно сделать одежду лучше, чем в Китае, Турции, Италии. У нас есть колорит, национальные традиции. Наша цель – выйти на мировой рынок со своими товарами», - поделилась мама молодой мастерицы.

Планы у девочки и ее мамы большие. В ближайшее время они надеются запустить одежду в небольшом серийном производстве, а после – попробовать свои силы в спортивной одежде.

«Спасибо конкурсу «Altyn oimaq» за возможность показать свои работы всему Казахстану. Материнская мечта, чтобы мои дети развивались. Моя дочь вдохновляет меня, придает мне силы. Я верю, что она станет известным дизайнером», - сказала мать девочки.

Как рассказали в пресс-службе региональной палаты «Атамекен», по итогам конкурса дизайнеров одежды Altyn oimaq из 13 претендентов на звание лауреата конкурса лучшими были признаны: в номинации «Лучший дизайн делового наряда с элементом национального орнамента» – Эльмира Битуреева (Алматы), в номинации «Лучший дизайн детской одежды с элементом национального орнамента» – Айнагуль Мазинова (Актюбинская область), «Лучший дизайн текстиля для дома с элементом национального орнамента» – Евгения Жандарбаева (Нур-Султан).

В номинации «Лучший дизайн аксессуара с элементом национального орнамента» – Сакен Каржаубаев (Мангистауская область, Жанаозен), «Лучший костюм, дизайн спортивной обуви» – Айбибi Абуова (Нур-Султан), «Лучший дизайн спортивной одежды с элементом национального орнамента» – Алина Данилова.

Все они отмечены сертификатами и денежными премиями в размере 1 миллион тенге.