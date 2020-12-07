Сертификат безопасности нужен именно для самого гражданина – Руслан Абдикаликов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов объяснил необходимость сертификата безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сертификат безопасности нужен именно для самого гражданина, чтобы как можно меньше проблем было у него с доступом в интернет. Сама машинка этот трафик уже посмотрела. Вопрос только в том, что если человек не поставил сертификат, у него гораздо больше проблем при взаимодействии с иностранными сервисами. Вот и все», - сказал Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК.

Журналисты также задали спикеру вопрос по поводу недоверия крупных компаний к сертификату безопасности в 2019 году.

«Если не вдаваться в политику, смотрите, как я уже говорил, в вашем смартфоне содержится порядка сотни сертификатов других стран. Когда вы едете на территорию этих стран, вы же грубо говоря, также становитесь объектом устремления зарубежных спецслужб, так ведь? Вы же не переживаете по этому поводу? Но у тех стран, и как правило, они все входят в блок НАТО, если вы обратите внимание, у них конечно, проблем нет ни с Google, ни с Facebook. Проблема в нашей стране - потому что, да, мы принадлежим к другому блоку, мы входим в ОДКБ. Соответственно, чисто политически никто, конечно, не признает наш сертификат в этом плане», - пояснил представитель МЦРИАП.

«Потому что никто не хочет, чтобы наша спецслужба могла работать также эффективно, как зарубежные спецслужбы. Здесь вопрос очень простой. Те механизмы, которые есть, мы не придумали, вот, казахи такие самые умные, взяли и придумали сертификат безопасности, мы просто посмотрели, что делают другие, вот и все. Но почему то у нас всегда есть такие двойные стандарты: кому-то это можно делать, и это все правильно и демократично, а когда какая-то страна, осознав, что на самом деле она также имеет право делать, это ее суверенное право, только на своей территории заниматься этим, нам сразу говорят «нет ребята, вам этим заниматься нельзя». Вот, следует, наверное, об этом задуматься», - заключил спикер.