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Сертификат безопасности: Аскар Жумагалиев прокомментировал ухудшение доступа к интернету

Автор:  
Серик Сабеков
26 Июля 2019, 11:48
Сертификат безопасности: Аскар Жумагалиев прокомментировал ухудшение доступа к интернету

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев прокомментировал вопрос ухудшения доступа к интернету у тех, кто не установил сертификат безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается качества связи, как только начались работы по наладке оборудования, связанные с сертификатом безопасности, мы сразу разместили соответствующую информацию о том, что какие-то проблемы могут быть с доступом, но они, понятно, временного характера. Ну, я установил, у меня нет каких-либо проблем», - сказал Аскар Жумагалиев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Министр посоветовал при возникновении вопросов обращаться в Государственную техническую службу (ГТС).

«Я думаю, необходимо обратится к ГТС (государственная техническая служба), и все эти вопросы снимутся. Давайте смотреть индивидуально, у кого и какие проблемы, и ГТС в этом отношении готов оказывать содействие, и я думаю операторы связи будут оказывать вам содействие», - добавил Аскар Жумагалиев.

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