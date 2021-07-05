Серию терактов предотвратили в России

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - ФСБ России предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, двое террористов задержаны, еще шестеро ликвидированы. Об этом в понедельник сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны», - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.

В ФСБ напомнили, что 29 июня в Москве был задержан гражданин России, готовивший со своим сообщником, проживающим в Астраханской области, одновременные нападения на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия. Последний при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован ответным огнем. «1 июля во взаимодействии с органами полиции задержан участник международной террористической организации, гражданин России, готовивший подрыв самодельного взрывного устройства в Москве в местах массового пребывания граждан», - сообщили в ФСБ.

3 июля в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарской Республики были заблокированы пять членов религиозно-экстремистской группировки, планировавших совершение терактов с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств в отношении представителей официального исламского духовенства региона. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Потерь среди гражданского населения и личного состава правоохранительных органов и силовых структур не допущено.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли принадлежавшие террористам самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, религиозно-экстремистскую литературу. В ФСБ сообщили, что уголовные дела расследуются по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Участие в деятельности террористической организации», а также «Незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РФ. Личности террористов в интересах следствия не разглашаются.

Ранее сообщалось о том, что режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории городского округа Нальчика.