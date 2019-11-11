Серию квартирных краж раскрыли в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области месяц орудовали квартирные воры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, за октябрь они успели вынести из 7 домов сантехнику, стройматериалы и инструменты. Для поимки серийных воров в селе выставили посты из числа оперативников и участковых инспекторов.
«Начальник отдела криминальной полиции Дулат Сулейменов и оперуполномоченные в ходе очередного визита в село заметили местного жителя, ранее судимого, освободившегося из мест заключения свободы в начале этого года. Дальнейшие криминалистические и оперативные действия подтвердили подозрения», - рассказали в пресс-службе.
В отношении подозреваемого, 36-летнего жителя села Тепличное, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Похищенное изъяли в местах сбыта. Второго причастного к кражам еще ищут.
Пока полицейские расследовали серию краж из домов, предотвратили другое преступление. Криминальный дуэт мужчины и женщины задержали возле железных труб, которые они попытались похитить.
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