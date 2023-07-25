Серию краж раскрыли полицейские Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими района Алматы установлен 26-летний житель города, причастный к нескольким кражам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В отношении гражданина возбуждено четыре уголовных дела. Установлено, что злоумышленник в апреле совершил две кражи на территории ОП УП района Алматы, которые были переданы Алматинский районный суд по уголовным делам.

Вместе с этим, на текущий месяц, им же совершены еще две аналогичные кражи строительных материалов. Сумма материального ущерба составила более 500 тысяч тенге. Лицо, совершившее ряд уголовных правонарушений, вину признает в полном объеме. Причастность к совершенным уголовным правонарушением доказывается показаниями потерпевших и свидетелей.

Также у данного гражданина изъяты вещественные доказательства. Вместе с этим, проводится досудебное расследование, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в ДП столицы, по адресу: Бейбітшілік 19, или позвонить по телефонам 8(7172)71-60-69, 71-61-48, либо на канал 102.