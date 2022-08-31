Серийный вор-рецидивист задержан в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, совершил около 10 квартирных краж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что подозреваемый – житель соседнего региона и не так давно освободился из места лишения свободы. В связи с жаркой погодой многие граждане оставляют на ночь открытыми окна и двери домов, этим и воспользовался мужчина. Подозреваемый входил в дома с открытыми окнами и дверьми в ночное время, откуда выносил ценные вещи и деньги, пока хозяева спали. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». Точная сумма ущерба устанавливается. Задержанный водворен в ИВС.

В этой связи, департамент полиции Актюбинской области просит граждан обеспечить сохранность личного имущества.













Фото: polisia.kz