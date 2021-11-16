Серийный вор ранил полицейского при задержании в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы вор-карманник при задержании ранил одного из сотрудников полиции ножом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Видео задержания вора-карманника появилось на страницах в социальной сети.
Как прокомментировали в департаменте полиции города Алматы, серийного вора задержали сегодня днем в районе КазНУ имени аль-Фараби.
«Задержанный мужчина подозревается в совершении трех карманных краж как минимум на территории города Алматы и одного грабежа. Это гражданин Т. 1998 года рождения. Житель города Тараза ранее был неоднократно судим за имущественные преступления», - рассказали в полиции.
Кроме того, при задержании мужчина оказал активное физическое сопротивление сотрудникам полиции и ранил одного из стражей порядка ножом.
«В настоящее время данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Подозреваемый задержан», - добавили в ведомстве.
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