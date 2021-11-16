Серийный вор ранил полицейского при задержании в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы вор-карманник при задержании ранил одного из сотрудников полиции ножом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Видео задержания вора-карманника появилось на страницах в социальной сети.

Как прокомментировали в департаменте полиции города Алматы, серийного вора задержали сегодня днем в районе КазНУ имени аль-Фараби.

«Задержанный мужчина подозревается в совершении трех карманных краж как минимум на территории города Алматы и одного грабежа. Это гражданин Т. 1998 года рождения. Житель города Тараза ранее был неоднократно судим за имущественные преступления», - рассказали в полиции.

Кроме того, при задержании мужчина оказал активное физическое сопротивление сотрудникам полиции и ранил одного из стражей порядка ножом.

«В настоящее время данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Подозреваемый задержан», - добавили в ведомстве.



