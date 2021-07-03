Серийный вор по ночам обкрадывал офисы, кафе и салоны красоты в Алматы

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Серийный вор обкрадывал офисы, кафе и салоны красоты в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

Сотрудниками полиции задержан ранее судимый 56-летний житель города.

«Гражданин К. подозревается в совершении 15 краж. В основном злоумышленник совершал кражи из офисов, кафе, магазинов и салонов красоты. Проникал в помещение ночью, путем отжима входной двери или окна. Не брезговал он ничем, присваивал все, что подворачивалось под руку: будь то телефоны, планшеты, ноутбуки. Последнее его «ревю» зафиксировано в одном из офисов по проспекту Толе би. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность гражданина К. к ряду других преступлений на территории мегаполиса. Впрочем, и сам задержанный своей причастности к указанным хищениям не отрицает, – уточнил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Подозреваемого полицейские проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

