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    22:21, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Серийный вор по ночам обкрадывал офисы, кафе и салоны красоты в Алматы

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Серийный вор обкрадывал офисы, кафе и салоны красоты в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

    Сотрудниками полиции задержан ранее судимый 56-летний житель города.

    «Гражданин К. подозревается в совершении 15 краж. В основном злоумышленник совершал кражи из офисов, кафе, магазинов и салонов красоты. Проникал в помещение ночью, путем отжима входной двери или окна. Не брезговал он ничем, присваивал все, что подворачивалось под руку: будь то телефоны, планшеты, ноутбуки. Последнее его «ревю» зафиксировано в одном из офисов по проспекту Толе би. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность гражданина К. к ряду других преступлений на территории мегаполиса. Впрочем, и сам задержанный своей причастности к указанным хищениям не отрицает, – уточнил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
    Подозреваемого полицейские проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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