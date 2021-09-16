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    11:30, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Серийный вор-мошенник совершил кражу в столичном гипермаркете

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Установлено, что около 10.00 часов злоумышленник находясь в гипермаркете «КеңMart», подобрав подходящее время и убедившись что за ним никто не наблюдает, путем свободного доступа, тайно похитил рюкзак жительницы столицы, где находились документы и денежные средства.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

    Вместе с тем, полицейскими установлена его причастность к 4 аналогичным преступлениям на территории столицы.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Видео Правоохранительные органы
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