Серийный вор-мошенник совершил кражу в столичном гипермаркете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Установлено, что около 10.00 часов злоумышленник находясь в гипермаркете «КеңMart», подобрав подходящее время и убедившись что за ним никто не наблюдает, путем свободного доступа, тайно похитил рюкзак жительницы столицы, где находились документы и денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Вместе с тем, полицейскими установлена его причастность к 4 аналогичным преступлениям на территории столицы.