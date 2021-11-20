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Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы

20 Ноября 2021 15:56
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Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Серийный вор и мошенник в одном лице задержан полицейскими Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудники полиции задержали 26-летнего гражданина Б., которого подозревают в пяти кражах и мошенничествах.

«Он был задержан после того, как в полицию поступило несколько заявлений о переводе денег через мобильное приложение. Схема была такова: молодой человек просит телефон, чтобы позвонить, и с телефона потерпевших через приложение переводит себе денежные средства. Также имеется эпизод, где мужчина на такси приезжает по определенному адресу, берет телефон извозчика, чтобы позвонить, заходит в подъезд и сбегает оттуда через другой выход. На данный момент задержанному инкриминируется пять фактов. Общий ущерб составил более 500 тысяч тенге», – отметил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Ранее дважды судимый подозреваемый в настоящее время водворен в изолятор временного содержания. Злоумышленник свою вину признал и подтвердил свою причастность к указанным преступлениям. Уголовное дело расследуется по ст.188 ч. 3 п. 2 и ст. 190 ч. 1 УК РК.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Мошенничество  
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