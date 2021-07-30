Серийный похититель велосипедов задержан в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Нур-Султана задержали серийного похитителя велосипедов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города.

Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 21-летний житель столицы.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый в ночное время целенаправленно заходил в подъезды домов в поисках оставленных на ночь велосипедов.

Так, 28 июля текущего года со двора дома по улице Есиль, он увидел незакрепленный на замок велосипед марки «Тринкс» стоимостью 40 тысяч тенге. Похитив велосипед, парень скрылся в неизвестном направлении.

Также в вечернее время, проходя около подъезда жилого дома по улице Агыбай батыра, злоумышленник увидел велосипед марки «Фейсбайф» стоимостью 45 тысяч тенге и совершил кражу. Как оказалось, подросток оставил его около подъезда, перед входом в дом, когда играл во дворе.

Задержанный полицейскими молодой человек дал признательные показания. Украденный велосипед изъят и возвращен владельцу.

По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что участились кражи велосипедов и рекомендует соблюдать необходимые меры безопасности:

• маркировать рамы велосипедов (поставить отличительные знаки);

• не оставлять велосипеды в подъездах (даже если там установлен домофон), возле магазинов и в парках города без присмотра;

• использовать надежные велозамки (лучше всего U-замки).



