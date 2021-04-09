Серийный поджигатель детских колясок орудует в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС Алматы обеспокоен участившимися случаями загораний детских колясок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 6 октября 2020 года по сегодняшний день зарегистрировано 35 пожаров в подъездах многоквартирных жилых домов (коляски, велосипеды, и т.п.), при горении которых огонь переходит на входные группы и простенки подъездов, что несет угрозу жизни и здоровью людей», - сообщили в ДЧС Алматы.

Только с 6 октября по 25 декабря 2020 года в мегаполисе зарегистрировано 20 пожаров в ночное время суток. Кроме того, зарегистрованы случаи нескольких возгораний в один день.

Так, 7 ноября 2020 года с 7 до 10 утра осуществлено 5 выездов в Бостандыкском районе в многоэтажки микрорайонов Казахфильм № 2, 14, 28 и Алмагуль д. 5, 33;

27 февраля 2021 года с 7 утра, с разницей в десятки минут, пожарные тушили загорания по 3 адресам Бостандыкского района в мкр. Коктем.

В текущем же году уже зарегистрировано 15 пожаров в четырех районах города (Алмалинский, Ауэзовский, Бостандыкский, Медеуский), горели детские коляски и другие предметы, складированные в подъездах первых этажей.

«Согласно проведенным проверочным мероприятиям установлено, что во всех случаях возникновения пожара послужили умышленные поджоги. В настоящее время материалы переданы в департамент полиции Алматы», - отметили в ДЧС.

Вместе с тем, в ДЧС отметили, что в соответствии правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан, запрещается складировать под маршами лестничных клеток, эвакуационных путях предметы домашнего обихода (детские коляски, санки, велосипеды, мебель и др).

«В этой связи, в целях исключения случаев гибели, травмирования среди населения, а также нанесения материального ущерба при пожарах, ДЧС просит жителей Алматы не оставлять в подъездах детские коляски, велосипеды, мебель и другие предметы», - добавили в ДЧС.

Все эти случаи препятствуют пожарным подразделениям на реагирование более крупных пожаров, которые могут произойти параллельно в любом месте города.